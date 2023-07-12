快運逾2萬張掃清 免費機票陸續有 港航7‧24送出

【本報訊】為慶祝香港國際機場啟用25周年，機場管理局透過本地航空公司，向市民派發8萬張免費機票。其中，香港快運約2.1萬張機票昨早準時開放「搶飛」，反應熱烈，登入網站輪候時間逾個多小時。

香港快運是次以先到先得方式，送出21,626張免費來回機票，航點為日韓台等19個亞洲城市。活動昨早10時半開始，惟不少市民在開始前已登入排隊，其網站持續顯示輪候需時為個多小時。

接力推2.5萬張 香港快運表示全力支持由香港國際機場贊助的「飛遇世界鉅賞」免費機票派發活動，透過活動網站向公眾派發超過2.1萬張來回機票，航點包括東京、大阪、福岡、名古屋、高松、首爾、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊等19個航線。活動反應熱烈，截至下午5時49分所有機票經已派發完畢。香港快運感謝參與人士的耐心等候和鼎力支持。

除了香港快運，香港航空今月24日亦將推出免費機票活動，分階段送出2.5萬張機票，機票已包含20公斤寄艙行李，而目的地亦超過20個。