7‧28開鑼 動漫電玩節 勿錯過

近600展攤 多地設計師坐鎮見粉絲 第24屆香港動漫電玩節將於本月28日至下月1日一連5天在香港會議展覽中心舉行，今屆將推出更多嶄新精彩的活動，讓一眾動漫迷印象難忘！今年展覽設有589個展攤，有122個參展商，普通門票價格則增加2元，至42元一張，入場總額由去年85%的限制亦放寬至今年全面開放，業界估計入場人數會比去年增一成半。

3種門票選擇 普通版$42 主辦單位提供3種門票選擇，普通門票為42元，也有150元的「玩具回來」Postcard收藏票，此類門票包含44張參展設計師的Postcard，持票者還能從特別通道進場。第3種門票是300元3回特快入場票，持票者可經由特別通道進場。而在展期最後一天，若以Cosplay打扮並經現場登記及核實後，則可在下午3點後免費入場。

本屆動漫電玩節將令潮玩迷眼界大開，「潮巨匠藝術玩具展」是重點朝聖之地。而「TOY29玩具高FUN匯」邀請29位來自內地、法國、日本、南韓、馬來西亞和泰國的知名潮玩設計師遠道赴港，坐鎮會場與粉絲見面，簽售會上還可以一起交流分享。另一焦點是Monchhichi及Garfield的二次創作展覽「藝術家伴MON同行作品展」藉Monchhichi誕生50周年，邀請世界各地的藝術家參與，在Monchhichi白色素體上創作。

而在「加菲貓45周年玩轉藝術品味展」方面，則展出由藝術大師在印有Garfield圖案的白色繪碟添上玩味及色彩，此類人見人愛的藝術品也會於現場展售。

業界料入場人數升15% 為推動日系偶像文化，大會舉辦首屆「Canvas Project全民偶像選拔賽」，為一眾懷抱日系女團熱情的少女，締造追夢舞台。香港動漫電玩節行政總裁梁中本估計，今年入場人數會比去年上升8至15%。另外，去年新增服飾指引要求，主辦單位認為，指引不會影響打扮人士，希望保護打扮者。