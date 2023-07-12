縱容惡子欺凌幼童遭拍片 42歲婦搶手機涉襲擊被捕

【本報訊】大角咀上月發生涉嫌欺凌事件，有兩歲幼兒在市政大樓兒童遊戲室疑遭身穿幼稚園校服的男童毆打，後者母親被指惡人先告狀責備幼兒家長：「小朋友唔畀人打得以後唔好嚟！」事件引起大眾關注，苦主亦帶同小朋友到醫院驗傷及報案跟進。至前日，執法部門表示已就該案拘捕一名42歲沈姓女子，她涉嫌普通襲擊罪，目前獲准保釋，並需於8月上旬再向當局報到。

被打幼兒的女家長上月23日在社交平台發文，指早前帶同兒子到上址遊玩時，其子疑被一名身穿幼稚園校服的男童襲擊，口唇被打至破損，該男童更在場內欺凌其他小朋友。

而男童的「新移民」家長目擊後仍無動於衷，「由得個仔打完啲小朋友一個又一個」。事主直斥男童母親視若無睹，反映時更被反罵及搶奪正在錄影的手機，期間在拉扯下受傷。

「變裝」往幼園被事主認出 直至前日，事主發文更新進展，指自己與執法人員前往幼稚園附近，成功發現當日發惡的女子，「個女人帶晒漁夫帽換晒眼鏡、鞋都換埋，怕被人認出」，而最終亦惡人有惡報，最後被拘捕。

報法部門亦表示，上月23日下午4時許接獲一名29姓黃女子報案，指她兩日前帶同兒子到大角咀上址遊玩時，看見一名男童在場內欺凌其他小朋友。其後，事主一度舉起手機進行拍攝，但被一名年約30至40歲的婦人企圖搶奪手機，在雙方爭執期間發生身體碰撞，導致黃女手腕受傷。當局將案件列作「普通襲擊」，經過調查後拘捕一名42歲女子。