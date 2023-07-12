超過130中學生創想家 齊設計多元化綠色校園

【本報訊】興趣是從小培養，有教育機構為讓小朋友從小體會綠色生活概念，培養環保意識，舉辦了名為「綠色校園創想家計劃 」，與7間中學學生一齊探索和實踐可持續發展予綠色生活的創意點子，從而提升學生對工程設計相關專業的興趣。

教育機構籽識教育與工程顧問公司奧雅納合辦有關計劃，在工程師、規劃師等義工導師帶領下，超過130名學生從自身校園的「痛點」，並透過參與歷時半年的設計思維工作坊發揮創意，度身打造多元化綠色方案，如環保裝置、可持續發展教材、設計原型、校園推廣活動等，涵蓋可再生能源、節省用水、減少及回收廢物等主題。

用單車為製冷裝置發電 聖士提反女子中學學生製作「霹靂啪啦能量室」，鼓勵同學利用發電單車為製冷裝置提供電力。聖傑靈女子中學製作「智能抽紙箱」，透過裝置可偵測單次用紙量。東華三院李嘉誠中學製作「嘉誠護花園」設計原型，使用棄置澱土及保水種植法，延長草坪壽命，並設有太陽能溫室。主辦機構期望學校實現這些可持續校園方案，為保護環境及可持續發展出一分力。