港專學院運動專業課程 文憑至學士學位一條龍

【本報訊】政府近年推動體育普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化發展，早前大學聯招（JUPAS）首輪改選顯示，有院校的健康與體育運動科學課程競爭激烈，平均約40多人爭一學額。有見及此，港專學院去年與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會簽訂合作備忘錄，今年初更於港專馬鞍山賽馬會本科校園成立「香港奧林匹克研習中心」，促進學生對體育行業的了解。港專亦提供由文憑至學士學位的運動專業課程，讓學生一條龍升學，助他們將興趣發展成專業。

設香港奧林匹克研習中心 港專去年與港協暨奧委會簽訂合作備忘錄，推動香港體育事業產業化及專業化的發展，增加滿足運動員和教練需要的進修機會及各項支持。在教學上，港協暨奧委會支持港專的運動管理課程發展，透過不同的針對性課程，為學生在生涯規劃、升學就業等方面給予支持，亦為課程注入奧運元素，例如港協暨奧委會早前曾為學生舉辦奧林匹克主義及運動禁藥講座，擴闊學生的眼界。港專今年初獲港協暨奧委會支持，於港專馬鞍山賽馬會本科校園成立「香港奧林匹克研習中心」，是現時被納入國際奧林匹克委員會全球奧林匹克研究中心名冊的唯一香港高等院校，提升對奧林匹克精神的認識及促進學生對體育行業的了解。

此外，港專提供由文憑至學士學位的運動專業課程，涵蓋不同範疇，如運動科學理論、運動計劃執行及管理技巧等，為學生提供多元方向發展。其中港專運動管理及訓練（榮譽）社會科學學士學生麥可欣，去年參加港專的入學面試時遇上香港蹼泳紀錄保持者及前蹼泳港隊運動員藍汶軒，從此展開其蹼泳之旅。經過一番訓練後，可欣除在「2023香港CMAS盃蹼泳賽」中勇奪8面金牌外，更於「2022香港蹼泳錦標賽」中的2x2x50米短池水面單蹼接力刷新香港紀錄。