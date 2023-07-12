職訓局開辦逾140課程 1.3萬學額 2.7萬人報名

【本報訊】中學文憑試下周三（19日）放榜，職業訓練局新學年將開辦逾140項包括學士、高級文憑、基礎文憑等全日制課程，提供近1.3萬個學額。職訓局表示，今年報名人數約達2.7萬人，較往年微升，有信心填滿學額；至於「中六統一收生計劃」今年續以網上形式進行，職訓局提醒所有獲派學位的學生，須在7月24日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則將被視為放棄學位。

職訓局表示，今年提供約1.3萬個學額，涵蓋超過140個不同程度課程，當中絕大部分為政府資助。以報名人數計算，幼兒教育、社會工作均屬最熱門課程；至於與健康相關科目，包括體適能及運動營養學、生物醫學等亦同受歡迎，今年大約每4至5人競爭一個學位。

新增音樂製作相關高級文憑 另外，隨着香港創作的音樂逐漸復甦，職訓局亦推出與音樂製作有關的新高級文憑課程，並邀請業界資深製作人擔任導師，教授學生熱門曲類，以至協助學生掌握主流音樂的作曲、編曲，以及監製等幕後製作知識和技能。

考慮到多項大型基建工程陸續推出，業界需要大量人才。職訓局表示，工程學科持續提升教學設施，包括設置智慧城市創新中心、高壓電培訓中心等；另備有物聯網及傳感器技術設施，助同學掌握最新技術。此外，課程亦加強了科技元素，包括先後開辦地理空間科學及土地測量相關高級文憑課程，加強本地工程人才的數碼新技能培訓。