升中統一派位揭盅 續做同窗好友激動

94%獲首三志願 油天小再創新高 升中統一派位結果昨日揭盅，今年分別有80%及91%學生獲派首志願及首3志願學校，均較去年微跌3個百分點。在油麻地一間小學，學生今年獲派首三志願的比率則再創歷年新高，達94.7%。面對今年「叩門位」減少，有小學校長則稱，在音樂椅效應此消彼長下，學生入讀心儀學校的機率亦會較以前多，呼籲家長毋須過分擔心。

油蔴地天主教小學（海泓道）今年學生獲派首三志願比率再創下歷年新高，達94.7%，首志願亦達81.82%，最多學生獲派循道中學，其次為九龍華仁書院；亦有學生考進聖保羅男女中學、拔萃男書院等傳統直資名校。不過亦有同學考不上心儀學校，抱着父親痛哭。家長張先生說，兒子只獲派第二志願學校，稍後會到心儀學校叩門，惟他坦言，即使考不上首志願學校，仍對兒子的成績、結果感到驕傲。

至於獲派首志願九龍華仁書院的郭同學，則形容心情「興奮過屯馬綫開通」，會與媽媽吃大餐慶祝。施同學與郭一樣，同獲派首志願「九華」，可做多6年同學。他形容早一晚睡不着，不過看到結果後非常興奮，亦十分期待中學校園生活。黎同學則獲派伊利沙伯中學，同樣是首志願，她心情興奮：「終於可以同爸爸媽媽講呢個結果，不用再四圍頻撲叩門。」

至於許同學亦獲派首志願「九華」，但過程並不順利，到接獲結果一刻，其父亦難掩興奮。他說早已在首輪自行派位揀選九華為第一志願，但當時還未是正取生，預料放榜當日要四周叩門，到昨日竟獲後備錄取，心情難以形容，「成個人硬晒」。另一名關同學則沒有參加統一派位，而在自行派位獲林大輝中學錄取。他喜歡球類運動，故想找一間運動傳統良好的學校，林大輝正是選擇之一。

叩門位減 校長：家長免擔心 面對叩門位減少，油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，小學同樣面對同一情況，業界亦留意到會一直下跌，形容為「長線影響」。不過在面對適齡學童減少及流失，此消彼長下亦會有學位騰空，不少學生或移到國際學校、直資學校就讀，故最終學生入讀心儀學校的機會一定會較以往高，家長毋須擔心。同時，在學生減少的情況下，學生獲派更好「banding」學校的機率亦會增加。

教育局表示，今年有逾5萬名學生參加派位，自行分配及統一派位兩階段共有91%人獲派首三志願，當中80%獲派第一志願。局方提醒所有應屆小六生必須返回就讀小學領取派位證及入學註冊證，並在本周四或周五前往獲派中學註冊，否則會被視為放棄學位。