醫管局巡查不堪 東院屏幕砸病人

悲情香港乜都冧 入院求診怎安心 悲情城市香港，公立醫院再發生物件墜落事故，更砸傷一名病人。東區醫院昨日公布，前晚外科病房內兩名護士學生為一名七旬病人護理時，病人床頭的監護儀顯示屏，突然從掛架掉落在病床上，導致病人額頭輕微擦傷及肩膊微腫。院方初步調查認為，不排除是儀器並未扣緊在托架上；已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處詳細報告事件。病人組織認為，醫院是病人求診的地方，惟經常發生「冧嘢」事件令病人難以安心，質疑當局巡查不堪，導致事故接二連三發生。

七旬翁頭肩遭打中 東區醫院公布，前晚約7時左右，外科病房內兩名護士學生為70歲男病人進行恒常護理程序時，掛於病人床頭的監護儀顯示屏突然從掛架掉落在病床上。醫護人員立即移除該監護儀及為病人檢查，病人額頭輕微擦傷及肩膊微腫，進一步檢查確認沒有骨折或任何異常情況，病人情況穩定。

疑未扣緊托架釀禍 院方又稱非常重視事件，臨床團隊已即時通知病人家屬，詳細解釋事件經過。院方隨即安排駐院工程人員檢查病房內所有同類型床頭監護儀，確保所有儀器可以安全使用。院方初步檢查發現涉事的儀器的托扣和床頭的托架完好無缺，相關的穩固部件運作正常，不排除是該儀器並未扣緊在托架上。院方會進一步檢視事件以確認掉落成因，避免同類事件發生，並向儀器供應商要求改進措施。

議員林哲玄表示，該部監護儀顯示屏用以監測患者維生指數，顯示生命徵象。由於該儀器「好重」，需要托架及螺絲固定，醫院有指引使用該款儀器的安全性，護士亦「熟手」懂得如何檢查是否已固定好；暫時難以判斷為何今次無固定住，導致意外發生。

另有前線護士表示，一般進行護理程序時，若需要使用該監護儀顯示屏，會檢查儀器是否運作正常、數據是否顯示清楚。如儀器有鬆動或能及時發現，惟不會定時去刻意檢查儀器是否有固定。

香港病人政策連線主席林志釉表示，過去不曾聽說有相關儀器墜落的事件，認為導致病人受傷屬於嚴重事故。他指醫院是病人接受診斷、治療的地方，所需要使用全都是非常重要的設備，安全要求理應亦高。

當局早前就多宗醫院設置墜下意外成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，報告提及建議「加強保養醫療儀器」，惟時隔不久再度有今次意外發生，他質疑當局是否監測仍有不足，促請他們全面檢視整個檢查保養機制，所有醫療儀器有否定期檢查。

聯合醫院爆玻璃窗 此外，基督教聯合醫院昨晚表示，醫院S座新翼大樓建築地盤一小幅混凝土模板，昨早11時許，在承建商進行混凝土澆置工程期間受力變形，令混凝土流出模板圍封範圍並損毀醫院牙科及口腔頜面外科一個相鄰的診症室的玻璃窗。事件中沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。

醫院表示非常關注事件，要求承建商嚴肅跟進，並防止同類事件再次發生，承建商已即時暫停相關工程部分的混凝土澆置工序，以確保安全。醫院已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處報告事件。