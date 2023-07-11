塌石屎九日三次 危樓處處如凌遲

香港早已淪為危城，似乎是不爭的事實。危城指的不止是治安日益敗壞、人心思變，更加是字面上的意思。表面上，本港高樓大廈林立，好一座繁榮都市，實際上，卻是處處危樓、甩皮甩骨，隔三差五就會有外牆石屎剝落塌下。市民外出，本來已要瞻前顧後，擔心遇上黑幫、遇見南亞漢，現在又要眈天望地，憂慮會不會石屎剝落、大樹倒塌、天花墮下；活在香港，惶惶不可終日，港人何時才能尋回失去的寧靜呢？

昨日上午10時許，旺角塘尾道66號福強工業大廈外牆一幅約2呎乘2吋石屎突然剝落，並擊中一輛正在等候交通燈的私家車。幸運的是，石屎未有擊穿車頂，司機亦未有受傷。然而，今次已是旺角9天內第3次大廈外牆石屎剝落事故，顯然也不太可能是最後一次。首兩次塌石屎事故分別發生於本月2日及5日，地點均為旺角道寶安大廈；縱然連同今次在內，3次事故中皆未有途人被石屎直接擊傷，僅首次事故中，有司機因閃避碎片而扭傷，惟幸運並非必然，何況本來應屬罕見的新聞，如今卻淪為香港常聞，誰又能保證每次發生塌石屎事故時，市民皆安然無恙呢？

在旺角一帶，不少大廈的樓齡皆偏高，諸如首兩次事故中的寶安大廈，樓齡就高達57年，今次事故的「主角」福強工業大廈，樓齡亦超過40年，屬於「高危一族」。大廈外牆受盡風吹雨打，日益老化最終剝落，結局是可預見的；事實上，該區亦屢被揭發大廈牆身及簷篷出現裂紋，市民膽戰心驚，當局卻無動於衷。倘若港府能加強巡查，督促並協助業主妥善維修，而不是止步於發出強制驗樓通知，事故絕非不能避免。

令人無奈的是，港府往往後知後覺，只懂得在事發後才前來善後，而且多數僅限於「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，未能舉一反三，對其他同類型大廈置之不理；更有甚者，在首次塌石屎事故之後，當局亦未有即時對寶安大廈的外牆進行修葺，導致同一單位外牆再有石屎剝落，足見當局渾渾噩噩，辦事敷衍塞責。北望神州，不幸事故時有發生，雖然有血的教訓，但隨之而來的是全城大排查，再看港府，不禁令人懷疑，這幾宗事故究竟是偶然，抑或必然？

事已至此，追悔無用，惟能否挽回民心，將取決於港府接下來的行動。正如受訪市民所說，港府理應預早留意舊樓的危險，早作防備，最好檢查每一幢大廈，「見危即拆」，確保全港街道安全，市民外出方能安心。

常言道：「事不過三」，假如9天3次事故，依舊未能令當局反省檢討，更多的不幸早晚會接踵而來，市民將避無可避。如今本港經濟不景、民生艱苦，當最基本的人身安全也得不到保障，港府還能憑甚麼阻擋日益澎湃的移民潮，只會有愈來愈多市民以離開，對港府投下不信任票。