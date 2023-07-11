龍七公：高牆圍封景區 收益反受拖累

大自然鬼斧神工，創造出無數驚人美景。假如善用這些來自大自然的饋贈，將其發展成景區，便能以最低成本，把當地打造成旅遊城市，帶來龐大收入。不過，僅僅為了門票收益最大化，就以高牆把整個景區圍封起來，禁止旅客遠觀，顯然是短視的行為。偏偏在內地，近日接二連三有景區被揭發以高牆圍封景觀，風景區淪為「封景區」，惹來輿論嘲諷及批評；事件鬧得沸沸揚揚，未知涉事責任人會否深刻反思？

眾多「封景區」事件中，尤以「黃河壺口瀑布」以及「九龍瀑布群」最受公眾關注。早在今年5月，已有民眾踢爆位於陝西延安市宜川縣的黃河壺口瀑布景區，沿線建有高牆，似乎是為防止路過的遊客遠觀美景。雖然景區管理方迅即解釋，興建高牆的主因是涉事路段容易落石，遊客停留該處易被砸傷，況且會阻礙交通，引發交通事故，惟輿論顯然並不買帳，尤其是該景區並非免費進入，而是要購買價值約100元人民幣的門票，自然被人質疑動機不純。最終，事件擾攘近兩個月後，景區方才決定拆除圍牆，算是結束這場鬧劇。

在黃河壺口瀑布鬧出巨大風波後，其他「封景區」亦受到格外受關注。本月初，又有網民踢爆，位於雲南曲靖市羅平縣的九龍瀑布群景區，同樣被兩米高的圍欄遮擋。由於該景區的門票收費也要65元人民幣，自然受到輿論質疑建圍欄的動機。或許是有了前車之鑑，職員起初還辯稱建圍欄是為了遊客安全考慮，沒過數天，景區便連夜把圍欄拆除，彷彿遊客的安全不再重要。

目光短淺 殺雞取卵 平心而論，景區是為了牟利而存在，並非公益慈善，況且還有營運開支，景觀作為景區的最大賣點，營運方自然不希望遊客免費觀看。然而，營運方建高牆的舉動也未免過於短視了。發展旅遊最講究口碑，任憑景區如何山明水秀，一旦名聲敗壞，遊客只會望而卻步；特別是現今通訊發達，那怕只是小小醜聞，也會傳到街知巷聞。位於湖南湘西的鳳凰古城，便是最好例子。

作為湖南十大文化遺產之一、被譽為「中國最美麗古城」的鳳凰古城擁有深厚的歷史底蘊，滿滿的少數民族風情，曾是風頭一時無兩的旅遊熱點，每逢節假日定必人頭湧湧。然而，鳳凰古城近年來屢爆醜聞，幾乎淪為「宰客」的代名詞，縱然當地政府多番打擊，力求改善形象，往日盛況也不再復見。

相反，景區一旦擁有良好口碑，獲取遊客好感，自然能吸引遊客前往，甚至可以建立品牌，所帶來的商機，並非門票收入可媲美。事實上，能免費入場的景區多不勝數，甚至最頂級的5A級景區，也有不少是免費的，前往參觀的遊客可謂是源源不絕。景區方過於短視，無異於殺雞取卵，只有設身處地為遊客考慮，方能做到細水長流。