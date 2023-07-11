橫眉冷看：制度早已不合時宜

今年初，中港兩地的新冠疫情紓緩，恢復正常通關，但申報健康的「黑碼」制度一直維持，初時預計在4月前即可取消，至今卻仍然沿用。這種措施應否保留，若然保留，執行方法又是否需要檢討，值得中港政府細意斟酌。

正常通關後，我家的鐘點傭工經常到深圳旅遊，日前她講述親身經歷，從中可見「黑碼」制度的弊端，整個故事聽起來像是笑話，但竟然是實情。話說這位傭工偕同兩位好友，上周同遊深圳，早上出境時，3人健康良好、體溫正常，過關十分順利。晚上回程時，傭工的其中一位友人突然發燒，體溫是攝氏37.8度。在深圳離境時，因友人被量度出正在發燒，故「黑碼」無法通過，海關人員拒絕讓她出境。

這位友人頓感徬徨無助，當時夜幕低垂，又身在異地，真不知該到何處求診、何處投宿，她更不明白，既然發燒，不是該盡快回港就醫嗎？於是她們一行3人央求關員通融，而接下來的場面便煞是有趣。雖然關員願意「睜一隻眼、閉一隻眼」，但不是直接讓發燒者過關，而是教她用清水塗抹額頭，降低體溫，且看能否瞞過關口的體溫探測儀。

發燒的友人如法施為，但體溫儀仍然響起警示，她始終無法通過。接着關員又獻上妙策，叫她將整瓶水舉起，遮住額頭，再作嘗試。經3次努力後，傭工一行3人終於「闖關」成功，返回了香港。那位友人回家後作檢測，證實並無染上新冠病毒，體溫之所以高於正常水平，或許是因染上風寒所致。按目前的「黑碼」制度，但凡發燒的旅客都不能過關，這種措施未免過於苛刻，恐怕就連關員們也覺得不合理，看來是時候要作徹底檢討了。