龍吟虎嘯：香港教訓與台灣選舉

對於台灣地區選舉，作為外國勢力的美國一向干預、介入多多，最表面的動作是台灣「大位」參選人都要跑到美國面試，要過山姆大叔這一關，美國在台協會的主席也會頻繁在台灣活動，和參選人經常見面，聽他們的匯報。

最近，美在台協會主席羅森伯格見了國民黨的參選人侯友宜、見了民進黨的參選人賴清德，並在其陪同下參訪了台南奇美博物館、祀典武廟及天后宮，當天還在民眾黨秘書長周台竹陪同下坐船遊愛河，可能是覺得對民眾黨「賞臉」不夠吧，過了兩天，羅森伯格又見了民眾黨之主席、參選人柯文哲，以討論「台美21世紀貿易倡議」為名在高雄閉門會餐；事後柯文哲說，他和羅森伯格的會面是美方對台灣表達關心，希望無論未來誰當總統都可保持良好的台美關係。

和美國的這些干預舉動相比，大陸方面對屬於中國內政的台灣地區領導人選舉採取的是不介入、不作為的態度。無怪乎，這些年台灣選舉「倚美謀獨」的勢力益加猖獗，台灣的「統派」益加被打壓和掃蕩，面對這種情況，大陸方面好像更「不敢」介入台灣選舉，生怕惹怒了「台灣選民」，令「統一更被動」，形成惡性循環，「和平統一」愈難達到。這情景有些像回歸後的香港，中央擔憂被批評干預「一國兩制、港人治港、高度自治」，不敢在香港選舉中堅持「愛國者治港」的標準，反中亂港勢力就更囂張地煽動、抹黑、打擊愛國愛港力量，致使香港的選舉成了反中亂港、外國代理人奪取管治權、危害國家安全的工具，教訓慘痛！

有鑑於此，大陸方面並不能夠再對台灣地區選舉放任自流，定要有所介入，要有明確態度、要發動強大政治攻勢，明確台灣選舉不能「宣獨」或「變相宣獨」，明確「台獨」意味着戰爭，觸犯了《反分裂國家法》、《國家安全法》，明確宣示外國勢力不得干預台灣地區選舉，如在選舉中勾結外國勢力者，就是叛國者。