政情：讚陳卓賢唔揸快車 高官自認支持者

唔少市民都試過電召的士，有時亦會遇到好嘅經歷，而運輸署署長羅淑佩尋日喺節目中討論緊的士司機嘅態度，跟住多謝MIRROR成員呂爵安（Edan）分享電召的士的不快經歷，仲自爆「嗱，我就唔係爵屎啦，我係『Hellosss』嚟㗎。但我多謝Edan，非常多謝Edan。」

羅淑佩口中嘅「Hellosss」，即係佢係另一MIRROR成員陳卓賢嘅支持者，又大讚陳卓賢曾喺訪問中話唔揸快車，佢話：「我覺得呢個實在太好啦呢個小朋友，除咗識作曲又打港隊排球，咁都應該支持吓啦係咪！」

話說Edan講述電召的士嘅不愉快經歷，話的士司機用咗20分鐘先到達佢嗌車嘅地點。羅淑佩承認冇睇過Edan嘅貼文，但就大讚Edan好好呀，分分鐘可以叫過第架車，截過第架車，佢都照等，又話司機可以對乘客「呻兩句」，又估Edan會同對方嗲兩句，但就唔可以將怨氣轉化到乘客身上。佢話Edan嘅分享好重要，等服務態度好嘅嗰班司機，再做好啲，而唔好嗰啲要請佢哋警惕。