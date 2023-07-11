政情：政黨圓桌會議探討 龍鼓灘填海地用途

周浩鼎

政府計劃喺屯門龍鼓灘填海，究竟填海得嚟嘅土地用嚟發展乜嘢仲係眾說紛紜。有政黨同商會尋日搞咗個圓桌會議，探討推動屯門做食品加工產業中心嘅可行性。

周浩鼎話做食品加工中心 議員周浩鼎話食品加工產業每年貿易總額可高達超過500億元，亦直接僱用超過兩萬名僱員，而香港加工嘅食品可暢銷內地，東南亞同世界各地市場，原因係對香港製造嘅食品，特別是食品安全方面有信心，而龍鼓灘填海將產生超過100多公頃用地，呢啲用地就係「白紙一張」，好適合做全新產業嘅規劃，再配合屯門接近香港國際機場、港珠澳大橋同深圳灣口岸通往內地嘅地理優勢，適合喺屯門區設新型食品加工產業中心，唔單止有利於行業發展，亦可以創造原區就業嘅職位。

屯門工廈做唔到咩？有商會代表話新型食品加工產業中心嘅樓底要有5至6米高，仲要有新型排污系統，先適應到智能生產線裝置，舊式工業大廈嘅樓底大多不足3米，未能符合新型食品加工生產線同運作嘅需要。

周浩鼎話既然業界都希望新填海地可以發展食品加工業，佢會向政府進一步反映今次圓桌會議綜合得來嘅建議，助推動屯門設食品加工產業中心。