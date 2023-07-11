政情：立會秘書長 明年退休 梁君彥讚盡忠職守

11年來經歷過不少議會風暴 做過教育局副局長嘅立法會秘書長陳維安，將喺出年8月退休。立法會主席梁君彥尋日話將展開公開同內部招聘，亦會聘請人力資源公司進行招聘，預計需時約一年喎。唔經唔覺，陳維安已經做咗秘書長11年，呢份係佢單份做得最長嘅工，而任內亦經歷過唔少爭議事件。

料需時一年搵繼任人 梁君彥讚陳維安竭誠服務議會，特別喺第6屆立法會出現前所未有嘅挑戰入面，仍然堅守崗位，並推動電子化，落實無紙化議會。佢又相信未來一年陳維安會確保議會順便交接，而陳維安亦感謝梁君彥支持自己嘅工作，喺過去11年議會遇到不少挑戰，感激得到秘書處團隊合作上下一心，令問題可以一一解決，承諾未來一年會緊守崗位，包括處理大樓拓展工程喎。

對於秘書長繼任人嘅要求，梁君彥話秘書長嘅人選要有豐富的行政經驗，熟悉議會運作，亦要對行政、立法機關有經驗先適合出任。但被問及會否限制持有外國籍人士擔任秘書長，梁君彥回應話現時未有相關要求。

到底陳維安經歷過乜嘢議會「風暴」？佢喺2012年9月開始喺立法會返工，初時都算係平靜，但去到2016年，時為青年新政成員嘅游蕙禎同梁頌恆帶同「HONG KONG IS NOT CHINA」標語宣誓，當時負責監誓嘅陳維安話冇權為兩人監誓。其後，全國人大常委會就《基本法》第104條釋法，最終包括前香港眾志主席羅冠聰在內共有6人亦因宣誓無效，被取消立法會議員資格。

宣誓風波反修例泛民拉布 及後喺2019年6月爆發反對修訂《逃犯條例》風波，內務委員會曾通過向負責審議修訂《逃犯條例》嘅法案委員會發出指引，撤換民主黨議員涂謹申主持職務，改由建制派議員石禮謙負責，立法會秘書處以書面通知方式諮詢議員是否接納指引，但秘書處嘅舉動惹嚟泛民不滿，泛民要求同陳維安會晤。

泛民主派不斷拉布，令內務委員會遲遲未能選出正、副主席，陳維安更被「擺上枱」，被民主派要求到會上就唔同事宜解畫，疑似又想拉布，但遭陳維安拒絕。點知有民主派咬住佢唔放，話要求喺內會會議上討論內會譴責佢嘅事宜，當然最終都係唔成事。