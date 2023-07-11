澳門消息：揮刀刺傷女同窗 退學男生被捕

【本報綜合報道】澳門發生校園傷人案，現場為大三巴巷利瑪竇中學，昨日上午11時許，一名較早前已辦理退學並轉校的男學生，返回學校取回個人物品時，持一把長約4至5吋的利刀，向一名高中一年級女生（16歲）襲擊，將她右肋骨位置刺傷流血。有老師見狀，隨即安排其他同學離開現場，同時安撫該名情緒激動的男學生。

回校取物品突行兇 另有其他老師安排學校護士替傷者急救包紮，並通知執法部門，執法人員及消防到場，女事主清醒並穩定，事後在學校護士陪同下，由消防送往山頂醫院治理。而涉案男學生則被執法人員帶走，行兇動機有待進一步調查。該校本周仍要上課，之後會放暑假，事發時剛放學，有人見有救護車進入校園，一度以為是演習。

當局透過和學校進行緊急會議啟動危機處理，向目睹事件的同學提供即時輔導支援，同時派員到醫院支援學生及家屬，醫院表示受傷學生經處理後，目前情況穩定，傷勢無大礙。當局又呼籲青年學生，若情緒出現任何困擾，應即時向家長、老師或信任的人溝通或求助，家長須特別關注子女成長期的情緒變化，需要時尋找專業人員協助。