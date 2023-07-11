「養唔起」踢傷巴西龜 7旬翁就逮

連蛋丟棄走廊 保安揭發報案 市民飼養寵物要三思，切勿隨便棄養。一隻寵物巴西龜，昨凌晨被人棄於石硤尾一大廈走廊，由於牠表面有傷痕，疑遭人不恰當對待，保安員報案求助。執法人員到場經調查後，得悉龜隻被一名男住戶棄養，對方更聲言「養唔起」，將牠丟於走廊時更用腳踢龜。因此，人員以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名涉案七旬翁，龜隻由愛協檢走處理。

現場為石硤尾邨19座。昨日凌晨約1時半，大廈保安員巡邏期間，在一樓層的走廊發現一隻受傷巴西龜，懷疑曾被人不恰當對待，於是報案。執法部門及愛協人員到場了解，發現該隻如成人手掌長度的雌性巴西龜，其底部甲殼及右前肢受傷，身旁更遺下龜蛋。人員經調查後，相信巴西龜屬於一名男住戶，他疑曾經揚言由於「養唔起」，因此決定棄養龜隻，將龜搬出走廊後，更曾出腳踢傷巴西龜。

龜殼右前肢受傷 其後，人員遂以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕該名姓詹（77歲）男住戶，並把他帶署扣留調查。愛協人員則將巴西龜及龜蛋放入膠盆帶走，作進一步檢查。巴西龜又名紅耳龜、翠龜、彩龜，原產美國、巴西等美洲地區。由於色彩美麗、又易於飼養，是很流行的寵物。惟由於巴西龜適應能力和繁殖能力高，在本地甚少天敵，在野外的數量迅速暴升，對本地近似的原生品種構成嚴重威脅，巴西龜近年已被世界自然保護聯盟列為世界最危險的100種入侵物種之一。

翻查資料，遺棄寵物隨時會惹上官非。今年6月2日，有寵物義工在荃灣荃景圍187號的領養中心旁邊斜坡放狗，在山邊一個可疑黑色膠袋內，發現一隻呼吸微弱、被兩重膠袋包裹的兩個月大八哥犬，義工帶牠到獸醫診所醫治。期間，一名自稱狗主男子，指八哥懷疑患上腸病毒，尋遍獸醫不肯醫治後，不想狗隻死在家中而棄在山邊，更揚言即使八哥康復亦不會繼續飼養。其後，八哥情況轉差及死亡。執法部門接報後展開調查，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕51歲狗主。