瞞欠款借財仔 消防員7‧24判刑

【本報訊】廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名男消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬元。涉案消防員事後被控一項欺詐罪，他昨於沙田裁判法院認罪。署理主任裁判官鄭紀航將被告收押至7月24日判刑，期間索取其社會服務令報告。

獲批30萬元貸款 涉案27歲男被告李烈峰，任職消防員。案情指被告於2021年4月向大眾財務有限公司申請一筆40萬元貸款，並在貸款申請表上申報，只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬元。大眾財務其後向被告批出30萬元貸款。廉署接獲貪污投訴展開調查，發現被告沒有向大眾財務全面披露其他尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬元的尚未清還貸款。

被告向大眾財務訛稱貸款申請表上的資料真確及完整，更訛稱除申請表上的相關申報外，沒有其他尚未清還貸款。如大眾財務知道被告有其他尚未清還的貸款，便不會向他批出該筆貸款。案件編號：STCC 987/2023