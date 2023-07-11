91%升中生派首3志願

滿意度兩年新低 更難爭搶叩門位 中學學位分配辦法派位（中一派位），包括自行分配學位及統一派位結果今日（11日）公布。今年參加派位學童回升2.14%至逾5萬人，按獲「自行分配學位」及「統一派位」階段獲派首3志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%；獲派首志願滿意率為80%，兩者分別較去年的高位，按年微跌3個百分點，滿意度是2021年來最低。當局呼籲家長和學生，以平常心面對派位結果，家長避免因個人期望而加重子女負擔。

教育局昨日表示，本年度有50,508名學生參加升中派位，按年回升1,060人、升幅2.14%，是參加派位人數連挫兩年後首度回升。而獲自行分配學位的學生當中，68%學生獲派首志願學校，按年升兩個百分點，為歷年新高。至於透過統一派位階段獲派學位的學生當中，85%的學生獲派首3個志願學校，66%的學生獲派首志願學校，則分別比去年跌5及4個百分點。

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，今日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並必須於本周四或周五（13日或14日）前往獲派中學註冊。若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

智方便早上10時查結果 如家長已在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，他們會於今早約10時起透過電話短訊收到派位結果。如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，亦可於早上10時起透過電子平台查閱子女的派位結果。

發言人提醒，若家長或監護人有困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，須事先與學生就讀的小學聯絡，學校會將其「入學註冊證」送交教育局學位分配組，以便分配組通知獲派中學並作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。有關家長或監護人亦應盡快通知學生獲派的中學，並提供聯絡資料。

每班僅能用一重讀名額 不滿結果的家長可到心儀中學「叩門」，不過教育局早前向學校發通告公布，指新學年起「叩門」名額由兩個減至一個，即每班中一最多只能用一個重讀生名額，取錄不屬重讀生的「叩門生」，新安排將試行3年。有升學專家表示，雖然叩門位縮減，但相信在學生流失下，仍有一定數量候補位，料競爭程度與往年差不多。