要聞港聞

屯門泳客遇溺 昏迷搶救

救生員為事主急救。 救生員為事主急救。
救生員為事主急救。
【本報訊】昨晨10時38分，屯門黃金泳灘一名姓趙（72歲）男泳客游泳期間懷疑遇溺，仰伏海面上毫無動靜，救生員發現後帶同工具跑至，隨即將事主救起，惟當時事主已陷昏迷，其後由救護車送往屯門醫院搶救。事件原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc