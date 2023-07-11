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屯門泳客遇溺 昏迷搶救
救生員為事主急救。
【本報訊】昨晨10時38分，屯門黃金泳灘一名姓趙（72歲）男泳客游泳期間懷疑遇溺，仰伏海面上毫無動靜，救生員發現後帶同工具跑至，隨即將事主救起，惟當時事主已陷昏迷，其後由救護車送往屯門醫院搶救。事件原因有待調查。
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