要聞港聞

食署車場 4垃圾車遭撬油缸

懷疑燃油傾瀉一地。（蘇偉明攝） 懷疑燃油傾瀉一地。（蘇偉明攝）
懷疑燃油傾瀉一地。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨7時許，荔枝角達美路一食環署停車場內，有4輛垃圾車油缸損毀，大量燃油漏出傾瀉在地，職員返回發現後報案求助。執法人員到場調查，正了解車輛損毀原因，不排除有人從相鄰地盤內，剪開鐵絲網闖入車場，繼而毀壞車輛，初步將案列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc