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食署車場 4垃圾車遭撬油缸
懷疑燃油傾瀉一地。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨7時許，荔枝角達美路一食環署停車場內，有4輛垃圾車油缸損毀，大量燃油漏出傾瀉在地，職員返回發現後報案求助。執法人員到場調查，正了解車輛損毀原因，不排除有人從相鄰地盤內，剪開鐵絲網闖入車場，繼而毀壞車輛，初步將案列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。
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