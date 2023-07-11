地面沉降 文錦渡口岸暫停車輛北上

【本報訊】文錦渡口岸前晚發生恐怖地面沉降事故，入境通關處出現大面積地面沉降，需暫停該口岸的入境車輛通關服務。執法人員已在路口拉起封鎖線，根據肇事現場所見，更亭頂部出現彎曲及下沉情況，工程吊臂車正在現場協助搶修。受事件影響過境巴士服務需改道，部分跨境學童亦受影響。

據知深圳市人民政府口岸辦公室在口岸貼出暫停通關告示，指相關單位已啟動緊急處置預案，第一時間搶修，完成搶修後會及時公布恢復通關時間。由於文錦渡為中港貨車必經關口之一，落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉估計修復時間以月計，北上車輛通道要暫時封閉，南下通道未受影響，並指使用文錦渡的跨境貨車佔總量不足兩成，相信封閉通道維修對跨境貨運未有太大影響，使用文錦渡口岸供港的鮮活類貨車仍然可來港。

而客運方面，運輸署指文錦渡過境巴士服務將改經香園圍口岸出境，服務班次將由30分鐘一班調整至約45分鐘一班。其他經由文錦渡前往內地的跨境車輛，包括過境小車、客車及貨車，可改經其他陸路過境口岸出境。至於跨境學童方面，鳳溪第一小學校長朱偉林表示，昨為學校假期，未有受事件影響，惟他指平日經文錦渡口岸接送學童涉及40至50人，另有20至30名高年級學生會自行乘坐直通巴士往返上水和文錦渡返放學，校車會改經香園圍口岸接送學童，自行上下課的學童料會改坐東鐵經羅湖口岸過境。