易通行甩漏頻頻 擴至紅隧更擾民

的士司機卡難偵測 運署開APP補鑊 「易通行」不停車繳費服務推出逾兩個月，甩漏仍然多多。有的士業界指，的士司機專用的「司機卡」讀卡繳費的情況不理想，失敗率幾乎兩成。就當局計劃本月23日起，將易通行擴展至紅磡海底隧道，業界擔憂情況恐會再惡化，促請當局押後推行時間，並盡早檢視問題及督促承辦商改善。運輸署指，正開發的士司機專用的手機應用程式，讓司機自行繳費。

香港的士業議會指，由於「易通行」的車隊平台系統設計失誤，以致系統今年6月初起至本月初期間「死機」，的士業界積存近一個月的隧道費項目未能適時處理，包括未能繳付隧道費用及未能查詢隧道使用紀錄，引致極大的行政混亂。直至本月5日，系統仍未能適切處理繳款要求，車隊管理人及司機完全不能繳付相關期間的隧道費用。

18%讀卡繳費失敗 根據議會提供兩個多月的數據顯示，3條已實施易通行的隧道，的士司機憑「司機卡」讀卡繳費的情況並不理想。其中尖山隧道情況最差，個別日數失敗率達18.44%，令業界需花費大量人手「執手尾」，處理後續補交隧道費用及追收相應司機之款項，涉及行政費用高昂。該會指，紅隧目前每日逾2.1萬架次的士使用，並對紅隧約兩星期後實施易通行表示擔憂，促請政府先解決前線司機問題才落實推行。

業界冀推遲計劃 香港的士小巴商總會理事長周國強昨於電台表示，旗下管理的士約700輛，惟日前195架次駛經隧道時，易通行「司機卡」無被扣隧道費，估計原因或與轉線駛進隧道時，系統無法同時偵測多輛車有關。他指，上述問題導致車行須安排額外人手處理，與司機「對數」，加重行政成本，冀運輸署推遲在紅隧實施易通行。

運輸署署長羅淑佩表示，每日約3萬架次的士使用「易通行」，當局已得悉有關未能扣錢情況，並於上月已提供通用試算表，讓車主或車行看司機繳費情況。運輸署同時正開發專屬的士司機的手機應用程式，讓司機自行繳費。她提醒，若個別車輛持續未能成功扣費，不排除「司機卡」有品質問題，可交由營運商處理。