議員不滿推畀關愛隊 敦促政府做好分內事

【本報訊】為推展關愛活動，荃灣和南區率先於今年3月成立關愛隊，政府昨公布目前試行進度，有議員擔憂目前試行經驗無法適用於鄉郊和其他地區；亦有議員要求政府增加關愛隊的資源，另有議員直指現時好像「咩都關愛隊搞」，希望政府各部門可做好「分內事」。

目前荃灣區有19隊關愛隊由18個團體承辦，共有221名成員，包括青年、婦女及少數族裔，過去探訪或接觸合共約10,000個長者戶及約10,000個其他有需要住戶，提供最少約6,800次家居及其他支援服務；南區方面，有17隊關愛隊由15個團體承辦，共有187名小隊成員，可動員超過500位義工提供服務，各界共籌得733萬元，探訪或接觸共約10,000個長者戶及10,000個其他有需要住戶，提供近3,000次支援服務。

議員鄭泳舜指現時好像「咩都關愛隊搞」，如冧石屎、交通意外、廢物徵費、劏房租管，他強調希望局方要分辨權責，如強制驗樓驗窗由屋宇署做，輕生個案主要由相關政策局、前線醫護負責，要求各部門做好分內事。民政及青年事務局局長麥美娟同意關愛隊不能夠替代專業服務，不過指現時可見關愛隊「幫到手幫到你」的形象深刻，稱關愛隊會做好本職工作，和部門溝通。

要求定期檢視新界人手 至於兩區試行經驗，議員陳月明指沒有涵蓋鄉郊工作經驗，如離島區、大嶼山、北區、沙打區各自面積超過2,000公頃，若用同一個資源、12個義工並不公平，也要求民政專員對新界鄉郊會定期檢視人手、訂立個別支援措施。麥回應指會考慮每個區資源是否以劃一標準，面積大或會有更多資源，而關愛隊雖然每個隊12個，但指可「織起個網」，讓其他人參與協助。