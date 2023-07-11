港府投訴郭榮鏗任建峰專業失當

郭榮鏗

【本報訊】8名在海外港人因涉嫌違反《港區國安法》而被香港國安處通緝，包括本港執業大律師郭榮鏗及執業律師任建峰。大律師公會主席杜淦堃及律師會會長陳澤銘早前分別發聲明表示，會嚴肅處理及調查有關事件。港府當局昨就郭、任的專業失當行為，向大律師公會和律師會作出正式投訴，又直斥上述兩人有關行為，令業界的聲譽受損，影響外界對香港特區司法制度和法治的信心。

當局表示，郭、任二人利用自己作為香港大律師及律師的身份，企圖增加其可信性及權威性，抹黑香港的司法制度及法治、詆毀香港的法官及檢控官，推動和支持境外對中國及香港特區，特別是香港特區司法和檢控人員，作出「制裁」。

斥抹黑法治有違操守 當局批評他們的行為損害香港特區司法制度及整體利益，有違作為大律師及律師的基本操守，行為極為不當。

此外，當局又提到，郭榮鏗更鼓吹要破壞香港的金融制度，意圖干擾法官依法審理國安案件；任建峰甚至提出和支持「制裁」法官和檢控官，更以「制裁」對方家人為脅迫。此等行為公然踐踏公義，更會損害每一名香港特區市民的福祉，實屬不能接受；當局續指，郭、任的行為，已涉嫌嚴重違反作為法律執業者的重要專業守則，尤其是維護其所屬專業的名譽和尊嚴的責任。

任建峰