施德來認參加初選為增知名度

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前民協主席施德來首日自辯，承認無預期勝出初選，其參加目的之一是為了增加知名度，改善民協形象。由於當時選舉議題及氣氛都較政治化，故自己都「企得硬咗」。他又認為，《基本法》無寫明議員否決財政預算案的原因，必然要與財案內容有關，在他而言，爭取五大訴求是恰當原因去否決財案。

當時議題政治化 故發言強硬 施德來供稱，每次選舉都是宣傳自己及政黨的機會，同時為未來部署。他坦言，部分人覺得民協「騎牆、弱勢」，而九龍東選區民主派議席一向較少，他知道基本上勝算不大，但為了改善民協形象，增加知名度，故仍選擇參加初選及立會選舉。法官質疑，如果施沒預期勝出，那便毋須用選舉語言爭勝。施回應道，初選期間議題較政治化，講民生議題難受關注。他於是做了調整，選舉發言和部署都較強硬，以增加曝光率。

庭上展示施德來初選橫額，寫着「爭取設立失業援助金」、「民生要反抗 奪回自主權」、「拉闊民主派光譜 同創35+奇蹟」、「迫使政府」等字眼。施指出，民協跟他都重視民生，而民協一直支持民主派辦初選。他希望民主派取得過半議席，以增加議價能力，並透過與政府磋商，爭取落實失業援助金。他強調，用上「反抗」、「迫使」等較強烈的字眼，是出於選舉需要。案件編號：HCCC 69/2022