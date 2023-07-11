日擬排核污水報告簡陋 港勢將升級措施

【本報訊】日本最快下月開始排放福島第一核電站的核污水，本港專家質疑日方相關報告所用的數學模型簡陋，引起不確定性，亦有日式食肆指，刺身生意已下跌一至兩成，專門經營「廚師發辦」的食肆更是首當其衝，環境及生態局局長謝展寰再次批評日方的做法不道德。

環境及生態局轄下的「食物及環境衞生諮詢委員會」日前開會，討論日本福島核電站計劃排放核廢水的問題，委員會主席梁美儀昨日在電台節目表示，海洋有多種生物，但日本的研究報告只對4種生物，並且只用成年生物，沒有針對魚苗或浮游生物等做研究，只表示不斷監察生物及沉澱物情況等，因此存在不確定性。對於把關食品安全，他說政府未來會將現行措施升級，加強抽驗等，相信政府稍後會公布安排。

食肆刺身生意跌兩成 有日本料理餐廳負責人在同一節目表示，現時日本未排放核污水，但已造成心理影響，有客人不敢進食刺身，令生意已下跌一至兩成，專營「廚師發辦」的食肆的生意更下跌3成，令刺身入貨減少一半。他續指，業界要改變經營手法應付，如一魚3食、採用其他地區食材又或改食肉類等，承認對生意造成一定影響。

另外，環境及生態局局長謝展寰接受媒體專訪時再次批評日本的做法並不道德，又指國際原子能機構應日本邀請，檢視處理核污水技術是否符合標準，並沒有考慮到國際法、合理性和道德等問題。他質疑日本計劃排放時間長達30年，如何保證一直穩妥，促請日本配合國際原子能機構，與受影響鄰國建立長期監察機制。