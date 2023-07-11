垃圾徵費延遲推行 歸咎年底清潔工缺人

直指初期會有甩轆 寄望大眾移風易俗 被稱減廢「火車頭」、原定於今年底開展的垃圾徵費計劃，確認延遲至明年4月實施。環境及生態局表示，年底正值聖誕、農曆新年，清潔工人的人手不勝負荷，認為延遲有助順利推行徵費，但坦言實施初期會有「甩轆」，期望大眾於宣傳教育下「移風易俗」。有環團對當局決定表示失望，批評計劃「一拖再拖」無助推動減廢。

環境及生態局局長謝展寰接受電台訪問時指出，由於政府近期收到眾多意見，尤其清潔工前線團體，稱年底適逢聖誕、農曆新年時期，工人需要處理大量垃圾外，眾多清潔工人亦會請假，業界難以安排人執行徵費相關工作，並非推行垃圾徵費好時機。謝認為，清潔工團體的要求合理，亦希望垃圾徵費能順利推行，反覆檢視後延遲實施計劃，坦言明白環保團體會感到失望。

而垃圾徵費實施後將設有6個月適應期，當局亦可因應情況延長至一年。謝展寰表示，政府初期會向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋派發指定垃圾袋，並會加強宣傳教育工作。政府屆時重點集中宣傳教育，執法人員於適應期內，主要會警告違例人士，適應期後才會以「風險為本」模式，針對「違法黑點」執法，違例者被會罰款1,500元。謝預料，徵費推行初期，難免會出現「甩轆」，或市民不配合的情況，但相信透過政府持續宣傳教育及執法下，市民的習慣大約於兩至三年後改變，「移風易俗」。

紓負擔 綜援每月多10元津貼 另外，根據最新交件顯示，環境局已覓得19家連鎖零售商及網上零售商，涵蓋共約2,000間店舖和11個網上平台，表示有興趣銷售垃圾徵費指定袋與指定標籤，亦正與數間目前有分銷垃圾袋及家居清潔產品的批發商商討，擴大銷售點，爭取數百間小商舖參與。

當局又計劃在公屋設立專屬銷售點，包括委聘物管公司、清潔／保安服務承辦商；或在公屋內設置自動售賣機等售賣指定袋。政府並正與物管公司探討，由物管按照相關業主立案法團的決定，代業主採購，或代為銷售指定袋。而政府會於實施垃圾收費後首3年，考慮向物管公司等支付服務費以應付額外開支。當局亦會向領取綜援及長者生活津貼的人士，每人每月提供額外10元津貼，紓緩基層負擔。

環團斥用適應期逃避問題 不過，政府去年就指定垃圾袋因價錢問題而重新招標，當局指出最新收到的45份標書的價錢已大減超過一半，亦相信承辦商有足夠時間生產指定垃圾袋，強調現時垃圾徵費的相關配套準備工作進展良好。

環保團體綠領行動對政府「一拖再拖」的決定表示失望，並指延長適應期至一年，變相2025年4月才開始執法，將大大打擊法例效果，亦顯示反映政府沒有做好準備，不停用適應期來逃避問題。