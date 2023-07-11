全城部署報復式外遊 主打台日泰豪花唔留手

通關全面復常以來，本港出現「報復式」外遊熱潮。有調查發現，96%港人已計劃未來一年內至少一次外遊，較去年同類調查急增近20%，且創疫後新高。而日本、台灣及泰國等成為熱門旅遊地點，有34%受訪者更料每次旅行人均會用一萬元以上，消費力可謂相當強。負責調查的旅遊平台表示，截至今月，港人就海外活動的預訂已遠超疫情前水平，較2019年升140%，預期港人外遊意欲持續高企，今年下半年至明年上半年繼續「外遊瘋潮」。

旅遊平台Klook於今年5月至6月期間在網上訪問3,412名港人，發現96%港人計劃未來一年外遊至少一次，較去年同類調查的77%，多19個百分點；69%人擬外遊二至4次，按年倍增。熱門旅遊目的地首五位，分別為日本、台灣、泰國、南韓以及歐洲。

24%打算8天以上行程 港人傾向短途旅遊，69%受訪者計劃未來一年旅遊日數介乎4至7日，24%打算外遊8至15天。調查亦發現，72%受訪者將增加外遊開支，34%受訪者料每次外遊人均消費達一萬元或以上。以港人平均每年外遊3次計，全年人均旅費已高達3萬元或以上。

Klook香港及澳門區總經理岑皓祺表示，截至今月，Klook內部數據顯示，港人對於海外活動預訂已遠超疫情前水平，對比2019年升幅達140%。同時，今年第二季亦錄得按季上升47%，足見港人對於未來一年海外旅遊意欲持續高漲，特別是即將迎來的疫後首個暑假，相信有關預訂量將再度攀升。

本地遊消費未受影響 岑又指，儘管市民外遊次數增加，但數據顯示，超過80%受訪者指本地遊消費不會受外遊影響，甚至疫情後更留意和重視本地遊，例如周末參與本地遊行程，餐飲美食、享受宅度假（Staycation）等。而本地親子活動需求有上升趨勢，上月相關預訂量按月上升20%，展望計暑假升幅會更明顯，估計7至8月的預訂將有高達5倍增長。