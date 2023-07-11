無家者問題趨嚴重 政策目標欠奉

【本報訊】露宿人數近年激增，惟政府措施未能配合無家者需求。多名議員昨在立法會一個委員會上關注政府的「清場」行動，又要求政府交代對於無家者的政策目標。政府回應指當局在「清場」時會盡快通知露宿者。

議員張欣宇在立法會福利事務委員會上要求政府交代對於無家者的政策目標，問到當局是希望減少無家者數目，抑或只要提供友善環境，可以容許無家者留在街頭，無家者數字並不重要。他又指政府「清場」往往好急，令部分組織無法適時為無家者提供支援。社會福利署副署長（服務）黃國雄未有正面回覆政策目標，回應「清場」時指當局會盡快通知露宿者，並安排住宿。

對於清場事宜，議員林素蔚指有無家者在公共地方露宿時，往往會受到不同的政府部門滋擾，問到當局有否政策或部門善待無家者。黃國雄指當局在清理行動會預早發出通知；另一議員鄧家彪質疑無家者宿舍為何只有62%的入住率。黃國雄回應指入住宿舍有不同規定，例如吸煙、出入時間等，令個別人士選擇不入住宿舍。

團體倡劃特定區域可過夜 此外，社區組織協會昨連同數名議員到政府總部請願，要求當局制訂無家者政策，又促請當局在不同地區劃定特定區域，容許無家者過夜，又認為清場情況與本港沒有無家者政策有關，沒有政策不利照顧無家者需要，要求列明無家者合法權益，例如在指定公眾地方露宿不被驅趕、禁止執法部門驅趕無家者等。該會幹事吳衛東強調有必要制訂無家者政策，形容「唔通次次告政府」，直言做法勞民傷財。

社福界議員狄志遠批評政府針對無家者「無政策」，只是修修補補「頭痛醫頭」，直言清場無用，促請由政務司副司長領導的專項小組處理好無家者照顧問題，並將照顧好無家者納入地方行政KPI（績效指標）。議員郭玲麗批評，無家者宿位供應追不上需求，當中6成住客更只可以住半年，又指中學生涯規劃都有3年，認為應有更長時間讓無家者居住，並規劃人生。