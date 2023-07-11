翻修髖關節 術後可做極限運動

【本報訊】每年有逾千人在香港接受髖關節置換手術以緩解骨枯和關節炎的痛楚，其中大部分通過「傳統全髖關節置換手術」（THR）。雖然「伯明翰髖關節表面翻修手術」（BHR）在香港不太常見，但對年輕、喜愛運動的男性而言具有更高的成功率和滿意度，甚至仍可做極限運動。但有醫生認為，髖關節手術應作為「最後一招」，應保持健康的生活和飲食習慣來維護關節健康，當疼痛持續且開始影響日常生活時，患者才需要考慮進行髖關節手術。

BHR由英國骨科醫生Derek McMinn於1996年研創。2003年，香港的骨科外科醫生白展成引進這項技術，並在明德國際醫院進行首宗BHR手術。

明德國際醫院認為，對於55歲以下愛好運動的男性，BHR或許是更適合的選擇。這種手術更能不受限制地重新進行高強度運動甚至攀岩等極限運動，即使術後25年，大部分康復者的髖關節功能仍良好，甚至可終生良好。

成功率較高 可完全恢復 另外，BHR的成功率也較高，術後病人的關節可以100%恢復，而THR只有95％以上。但BHR因價格介乎24萬元至41.8萬元不等、不適合所有年齡層等因素，本港1,000多個手術中，僅有約20例進行BHR。

20年來，白展成共完成484宗BHR手術。現年47歲的陳先生是羽毛球及遠足愛好者，在接受BHR之前，髖關節痛令他不能正常運動，試過注射透明質酸、針灸及物理治療，但並未能達到持久效果，之後甚至連簡單慢跑都出現困難。於是決定進行BHR手術，術後能再次打羽毛球和遠足。