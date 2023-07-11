醫療輔助隊加快招聘 即場面試 簡化流程

【本報訊】為進一步提升招募志願隊員的效率，醫療輔助隊宣布，由本月起將會在每月的第3個星期六安排即場招募及面試，以簡化流程省卻預約面試的程序，而面試合格者將獲盡快安排接受體格檢查，務求加快整個招募流程。

醫療輔助隊亦指，「職能及體適能測試」亦將改為於新隊員訓練期間進行，令申請人有更充裕的時間作好準備。有意投考加入的人士可到醫療輔助隊網頁，了解相關的招募面試時間表和地點詳情，以及「職能及體適能測試」的要求，以作更好準備。

少年團員人數多年不達標 醫療輔助隊職責為輔助現有的醫療及衞生服務，以維持本港的醫護服務，惟早前審計署發現，醫療輔助隊在團員管理、提供的服務及行政方面都有不足之處，例如隊員人數有下降趨勢、少年團員人數多年來一直未達標、非緊急救護車和城市救護車的使用率偏低等；當中包括截至去年12月底醫療輔助隊有3,514名志願隊員，相較起2017年的4,357名減少19%。

另外，醫療輔助隊去年收到501份隊籍申請，較前年的538份少7%。審計署認為，醫療輔助隊需密切監察隊員人數下降趨勢，並加強招募新隊員和挽留現有隊員，並提出一系列建議，要求部門作出改善，而是次醫療輔助隊的新安排亦回應了審計署的部分建議。