增7宗退軍症 大部分屬社區感染

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨公布退伍軍人病個案最新數字，過去一周（2日至8日）新增7宗確診個案，大部分屬社區感染，且有長期病。中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。而截至上周六（8日），今年錄得47宗退伍軍人病個案，而2022年及2021年分別有80及69宗。

年齡最大83歲 上述的新增個案中，6名患者屬社區感染個案，包括一名過往健康良好的72歲男病人，居於深水埗南昌邨昌哲樓；77歲長期病男病人，居於將軍澳頌明苑冠明閣；48歲男長期病患，居於將軍澳健明邨明月樓；有長期病的65歲漢，居於沙田隆亨邨樂心樓；68歲男病人，有長期病患，居於油麻地上海街208-212號永安樓；以及居於九龍城馬頭圍邨芙蓉樓、過往健康良好的39歲男病人。另外，有長期病的83歲男病人，居於太古城海景花園海棠閣，他於潛伏期曾因臨床情況而住院。

署方提醒，男性、50歲以上、吸煙、酗酒人士、免疫力弱人士，都較易感染退伍軍人症。而供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉等，均會增加感染風險。