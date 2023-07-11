醫健：成視在人：低成本檢查 高效治眼患

世界上所有孩童都有看得見的權利，而每個孩童的命運不應取決於出生的地方。生長於贊比亞的6歲女童Mapolo，眼睛無故又紅又痕癢，但經濟困難及當地的眼科護理資源缺乏下，其父母難以為她尋求醫治。

6歲女恢復視力 她的母親Barbra早前獲知奧比斯於當地進行試點項目，利用低成本技術為當地人進行眼睛檢查。她立即聯絡相關的醫護人員，經初步檢查後，Mapolo獲轉介到離家不遠的奧比斯合作醫院—馬賽蒂地區醫院進行詳細檢查。

Mapolo被診斷出患有雙眼不對稱及眼瞼下垂，獲進行手術治療。手術十分成功，經過後續護理後，她的視力恢復如初，亦不再感到紅腫及痕癢，可以重新上學。她告訴醫護人員，長大後要成為一名護士，用自己的力量幫助更多眼疾病人重見光明。

一如以往，我們十分感謝有慷慨支持者的幫助，令更多孩童可以有光明未來，亦協助我們發展更多低成本的眼睛檢查技術，可以普及運用在發展中地區，為更多眼疾病人及早得到診治。

奧比斯