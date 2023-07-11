打機煲劇不眠不休 焦慮低落難自救

電子奶嘴壞習慣 網課普遍礙社交 漫長暑假來臨，青少年長時間在家打機、煲劇易沉迷上癮。昨日公布一項調查發現，逾三成學生曾連續打機超過5小時，甚至有人為打機而超過3日不眠不休。專家指，過去3年新冠疫情期間，實體課堂轉為網上授課，導致學生上網時間增多，易令他們形成對網絡遊戲的依賴。長時間沉溺於網絡遊戲，可導致學業、家庭和社交關係等構成負面影響，最嚴重會出現過度依賴和成癮問題。

是次調查由香港專業進修學校聯同香港中文大學等進行，於去年6至12月期間訪問6間小學和4間中學，受訪學生多達2,770人。調查結果顯示，31.8%受訪者曾連續打機超過5小時，最嚴重個案打機時數更長達90小時；42%受訪學生表示曾連續觀看超過5小時視頻，個別極端個案更連續觀看90小時。整體而言，12.6%即350名學生有網絡成癮傾向；而中學組群（12.4%）和小學組群（12.9%）的網絡遊戲成癮傾向比例相若。

調查同時發現，受訪學生自我評估的情緒狀態偏差，有49.1%學生有中度至非常嚴重程度的抑鬱症狀；53.3%學生有中度至非常嚴重程度的焦慮症狀；62.8%學生承受中度至非常嚴重程度的壓力水平。

疫情零社交 打機逾16小時 此外，有65.5%學生睡眠品質較低，而38%學生每日睡眠時數不足7小時；27%學生自覺睡眠不足；更有13.3%學生曾經服用安眠藥物協助睡眠。團隊建議，學校可向學生提供支援，例如考慮進行大型問卷篩查，及早識別高風險學生，並安排社工及訓輔老師跟進。

港專應用科學系助理教授謝家和指，不少父母在子女年幼時已使用「電子奶嘴」，即以手機、遊戲機等作誘餌，減少子女「扭計」。而網課普及更令不少學童習慣使用電腦，更易沉迷打機。他曾接觸一名接受輔導的18歲學生，因疫情導致「零社交」，每周末放任打機逾16小時。

謝續說，全球現時無有效治療網癮的方法，但港專學院已推展為期3年的輔導研究計劃，由今月起至2025年4月底，與多間社福機構合作，為10至16歲長期打機的學生提供免費輔導，名額200人，目標是減低青少年打機成癮的症狀。

另外，中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授楊雪表示，中大將於今年10月起，為小五、小六及中學生和家長提供免費網上輔導計劃。