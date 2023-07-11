座駕遭石屎擊中 可向法團追討

【本報訊】冧石屎意外一再發生，天降橫禍，市民面對的索賠事宜備受關注。在昨日的旺角冧石屎意外中，一輛途經的私家車無辜當災，車頂被剝落的石屎擊中。有專家指，面對飛來橫禍，包括打風、落雨等，已購買「全保」綜合汽車保險的車主，一律可獲賠償。惟若車主只購買「三保」，即第三者責任保險，則不受保障，只可向相關業主立案法團等追討。

樓宇墮物 罰則欠阻嚇 國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，政府由2011年起，強制要求業主立案法團為建築物的公用部分及法團財產，購買第三者風險保險，其保額不得少於1,000萬元。

一般而言，樓宇石屎剝落若擊中路經的私家車或途人，保險公司須承擔相關賠償。除非兩個情況，包括肇事樓宇日久失修，無定期做足維修保養工作，甚至意外是由僭建物所引致等，保險公司有機會拒絕賠償；屆時，受影響人士或需經法律途徑追討損失。

有執業大律師指，根據 《簡易程序治罪條例》，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，可處罰款一萬元及監禁6個月。

然而，業主立案法團並非實質的個人，難以判監，過往不少事故，只是罰款了事，惟罰款金額低，欠缺阻嚇力。