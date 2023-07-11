樓宇檢查後知後覺 市民兜路行

【本報訊】旺角9日內發生3宗塌石屎事故，顯示區內危機處處，市民行街亦心慌慌。市民何先生表示，眼見區內四處都有舊樓，行街時確實擔心個人安全，因為有機會隨時被塌下的石屎砸中受傷。而該些凸出大廈外牆的建築物，搭建時疑無入圖則，加上「有番咁上下歷史」，再經過風吹雨打的洗禮，又可能無人理，塌下來的機率大增，或者「發生咗一、兩單後，可能會陸續有來」。

憂簷篷塌下 例必向上望 何先生又稱，以前出街會專門揀騎樓及簷篷底而行，避免遭高空擲物擊中，惟現時不少舊樓騎樓底亦出現裂縫，那些僭建的簷篷又可能會隨時塌下，出街真會心驚膽戰。因此，他行經簷篷底時首先會望一望，一旦見到異樣，會兜路行而避開。另外，政府必須加強舊樓巡查及監察，保障市民安全。

市民陳小姐則指，以前大人都教大家選擇簷篷而行，不過現時簷篷不安全，更是危機四伏，她出街見到簷篷有裂痕，會盡量不要行經，或者「運路而行」。她感覺政府現時對於樓宇塌石屎是後知後覺，「即有事先做嘢，冇事就唔多做」，顯示跟不上時代。政府應該預早留意舊樓的危險，並早作防備，最好「見危即拆」，以策安全。另外，彭小姐謂，出街一定擔心安全，政府最好檢查每一幢大廈，確保全港任何街道都安全，大家出街亦安心。