步步驚心 旺角鬧市又冧石屎

屋署巡查係咁意 9日內爆第3次 旺角鬧市再次驚現「天降石屎」，更是同區9日內第3次發生大廈石屎剝落事故，情況令市民擔驚受怕「中頭獎」之餘，亦令公眾不禁質疑主力負責巡查的屋宇署工作是否「係咁意」。有議員再三強調，雖然3次冧石屎事故幸無造成嚴重人命傷亡情況，惟必須阻止「冧事」再現，要求有關當局再仔細進行全面的樓宇巡查工作，甚至有必要檢視現時的跨部門執法工作，以加快高危舊樓的維修工作。

工廈簷篷 冧石屎毀車 平日人多車多的旺角塘尾道，昨日清晨10時許發生大廈外牆石屎剝落事故，肇事位置是塘尾道66號福強工業大廈4樓，其外牆簷篷一幅約2呎長、2吋闊的石屎剝落，下塌時擊中對開路面一架正等候轉燈的黑色私家車，當時車內有一名司機及一名乘客，石屎下塌令車頂造成損壞，玻璃有刮花痕迹，猶幸事故中未有途人受傷。事後執法人員接報到場，圍封現場部分路段，以免對途人造成危險；及至下午約4時許，屋宇署派員到場升起工作台到涉事外牆視察，並使用航拍機檢查大廈其他部分。

強制驗樓 近60%未完成 惟在短短9日內，旺角區已發生3次大廈外牆石屎剝落事故，飛降的石屎對路面及行人造成不同程度的影響；包括本月初旺角道寶安大廈，同一幢樓先後分別於2日及5日，兩度發生僭建結構物的石屎剝落，飛降到行車路及行人路。在7月2日的事件中有貨車司機因扭軚避開石屎而扭傷送院治理，事後工程人員需到上址移除有即時下墮風險的異物，包括一部冷氣機及散落在不同樓層簷篷上的石屎碎片；及後屋宇署人員經消防處協助，在該大廈外牆進行勘察，進行風險評估後才解封現場。然而，在不足3天後的清晨，同一幢寶安大廈再有大量石屎剝落，石屎最大更有拳頭般大，惟幸事故中無人受傷。

對於先後兩宗冧石屎事故發生在同一幢大廈，曾令公眾一度質疑屋宇署的視察工作。而當時屋宇署則確認兩宗冧石屎個案均屬同一單位，稱不排除相關外牆批盪於7月2日簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致令在短時間內再次出現石屎剝落情況。及後屋宇署署長余寶美更坦言，原已向全港7,000多幢大廈發出強制驗樓通知，惟有近六成仍然未完成驗樓或正進行相關工程，署方稱會繼續留意大廈執行安排驗樓的進度，並將作出風險跟進，不排除安排政府承建商代辦維修工程，再向業主收取款項。

暴曬大雨 損舊樓結構 議員鄭泳舜表示高度關注事件，指正值炎夏，本港持續出現極端「猛太陽」暴曬及大雨的天氣，均有機會影響舊樓的石屎結構，成為石屎有機會剝落的原因之一，舊樓區的居民現時皆人心惶惶，擔心出入大樓都有危險；再加上油尖旺區有不少舊樓亦屬旅遊旺區，不少旅客均經常路過，令他們倍感憂心。鄭期望屋宇署應盡快挽回市民對樓宇安全的信心，須馬上加強舊樓巡查，盡快處理及維修積壓已久的個案，以減低即時的危險；而中長期來說，更要審視現時屋宇署、市建局及民政署的合作模式，如何更有效地處理積壓已久的維修令，並協助法團加快復修工作。

屋署死撐 樓宇無危險 屋宇署回應指，事發後署方隨即派員到上址視察，發現該大廈A座4樓面向塘尾道一單位的外牆窗簷，有部分飾面及批盪剝落，檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，涉事大廈樓齡43年及樓高15層。署方亦已於昨午向有關業主立案法團發出勘測令，要求其委任認可人士勘測有關外牆，並提交勘測報告及修葺方案。而有關大廈物業管理公司亦已按屋宇署指示，採取即時補救行動，將外牆鬆脫飾面及批盪移除；並安排承建商於今早在大廈外牆加設棚架，以展開詳細檢查及修葺工程，確保安全。屋宇署會繼續密切跟進情況。