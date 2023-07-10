笑看天下：烏鴉點裝飾都係烏鴉

美國決定向烏克蘭提供搭載在155毫米榴彈炮炮彈嘅雙用途改進型常規彈藥（DPICM），目的係滿足烏方當前反攻行動嘅迫切需求。這款集束彈嘅啞彈率，即子炸彈半空散落後無引爆嘅比率為2.35%，五角大樓宣稱俄羅斯喺烏克蘭使用嘅集束彈，其啞彈率高達40%。其可怕處在於集束彈於觸地時冇立即引爆，結果喺數年或數十年後有平民因誤觸而死亡。

報道指有最少38個國際組織抨擊美國嘅決定，有人權組織甚至指出，美國供烏克蘭集束彈有如「長期向平民判處死刑」，令目前仍未出生嘅人都將淪為受害者。事實上，拜登所屬的民主黨也有部分議員反對，批評有關決定毫無需要且是可怕嘅錯誤。拜登辯稱首次提供集束彈予烏克蘭，係一個艱難嘅決定，因為烏克蘭嘅彈藥正在耗盡，而美國嘅庫存也不多。拜登所言，今趟或許冇講大話，事關烏方亦坦言，基輔喺反攻期間可能每日用上7,000至9,000發彈藥，令美國與盟友嘅庫存大為緊張。有軍事專家亦提到，過去幾年嘅新冠疫情令美軍彈藥生產出現樽頸，一些炮彈火藥和先進儀器，都無法及時生產和付運。