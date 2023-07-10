激濁揚清：老美想世界大戰了嗎

美國決定向烏克蘭提供殺傷力巨大的集束彈，俄羅斯指美國的挑釁超出極限，接近世界大戰；英國、德國、西班牙及聯合國秘書長古特雷斯均反對使用集束彈，烏防長列茲尼科夫則對美國的決定表示歡迎。這場代理人戰爭已來到老美苦心布局的關鍵一着，會否引爆世界大戰，只看俄方怎麼回應。

集束彈在二戰時正式登場，引爆時所射出的碎片可遠及一整個足球場，連白宮國家安全顧問沙利文也承認「集束彈對平民構成傷害風險」，全球逾百個國家均已禁用，惟俄羅斯、烏克蘭及美國並未簽署禁止生產、儲備、使用和轉移集束彈的國際公約。美國總統拜登指這是一項艱難的決定，聲稱烏國已耗盡彈藥。人們不禁要問，當集束彈也耗盡了，美國要向烏方提供小型核彈，以便基輔「自行決定」射向俄羅斯嗎？

老美把自己說得萬般不情願似的，諷刺的是，烏克蘭總統澤連斯基日前到土耳其與總統埃爾多安會面，游說土國贊成烏國加入北約，埃氏指烏國值得加入北約，俄烏應回到和平談判；拜登上月還在說歡迎消除障礙，便利烏國「入約」，近日反指烏國需要時間民主化，現在呼籲北約投票是「不成熟」，重申首要任務是維持北約團結。任誰也知老美的如意算盤就是「決不落水」，一旦烏國成功加入，老美便難再搬出狗屁藉口逃避「集體自衞權」了，華府若不積極出兵捍衞北約領土，此一由老美巧布的軍事組織也可以宣布玩完。

烏克蘭加入北約將令老美由充當貴利佬，放數、借出籌碼予戲子去跟俄國人對賭，變成山姆大叔被迫自己落場直接跟普京玩「話事啤」，賭的正是俄方會否怯於「北約集體自衞權」而冚牌退兵，抑或敢於與美西方「晒冷」。老美不敢賭，怕輸怕得要死。