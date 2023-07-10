橫眉冷看：華府有所求而來

耶倫是美國財政部長，她最近出訪中國，難免讓人聯想到跟財政事務有關，甚至認為是來懇求中國，多買美國國債。實際上，中國對美債的影響力被過分誇大，時至今日，中國願意多買美債固然好，少買也無妨，華盛頓對此，並不十分看重。

如果閣下欠債30多萬元，其中一個債主只借你8,000多元，就算他肯慷慨多借，最多也只能再借三數千元，於你總體債務猶如杯水車薪，既是如此，你會單為指望那數千元，而對這位債主卑躬屈膝嗎？中美兩國的關係，大抵亦是這般模樣，美國的國債年年攀升，現已超過30萬億美元，中國持有的份額只佔8,000多億美元，就連總額的一個零頭也不到，即使答應增持，充其量也只會增至略多於一萬億美元，對美國的幫助只是聊勝於無。

然而，近月美國官員卻頻頻來訪，執禮甚恭，5月是中情局局長伯恩斯，6月是國務卿布林肯，如今是耶倫。他們一個接一個，即使前一個受到冷待，後一個仍然鍥而不捨。觀乎這般陣勢、這般態度，斷不是為那區區數千億美元的國債買賣，而是另有所求而來。

華府所求者何？美國總統拜登早在5月伯恩斯出訪時，已作過強烈暗示，他說：「中美兩國關係快將回暖。」看來拜老頭已打定主意，要全面緩和對華關係，故不惜一再遣使到來，希望重修舊好。白宮之所以願意低頭，主因不在於國債問題，而是怕中美矛盾愈陷愈深，最終弄至無可轉圜。

美國人是會計算的，區區一場阿富汗戰爭便耗去華府3萬億美元，一旦跟中國兵戎相見，戰爭規模肯定要大10倍，試問以今日美國的實力，還能應付得來嗎？