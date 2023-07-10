筆下風雲：人權大國 喪心病狂

俄烏戰爭並未隨着澤連斯基揚言的「大反攻」而取得任何優勢，烏克蘭繼續陷於捱打狀態，持續下去，俄羅斯取得最後勝利可謂寫在牆上。澤氏狗急跳牆，不停打開口牌埋怨美國及歐洲提供的軍援不到位，F16戰機冇影，相關的訓練更不斷被拖延。美國拜登政府忽然在此際答應向烏克蘭提供集束彈，激起國際極大爭議。

集束彈容易導致平民死傷而被國際社會廣泛禁用，其子炸彈可以在相當長的時間內保持未爆炸狀態，形同埋下地雷。華府今次的決定惹來不少抨擊，包括歐洲國家、國際組織和民主黨議員，甚至被形容為等同「戰爭罪行」。目前全球有123個國家簽署《集束彈藥公約》，西班牙便強調該國不同意也絕不會向其他國家提供這種武器，英國、德國亦表明反對。惟拜登一意孤行，歐洲國家亦礙於美國霸主身份，表過態後便無計可施，等同默許。

烏克蘭防長列茲尼科夫則保證，不會在城市地區使用集束彈，只會用來突破敵人防線。問題是，戰爭冇眼，烏克蘭尤其該國的新納粹勢力未必遵從，更甚是該國向有黑市倒賣軍火的不光彩紀錄，集束彈一旦落入恐怖分子或僱傭兵手中，後患無窮。

美國一直沒有簽署相關公約，又一次示範它口中所謂的「基於規則的國際秩序」完全是多重標準，龍門任搬，美國有凌駕一切規則、公約之上的特權。至於拜登不惜冒着天下之大不韙也要向烏國提供如此危險武器，一來比起F16戰機，集束彈平得多，二來更可見到美國為了打垮俄羅斯，已到了喪心病狂的地步。美國向來不在乎美國白人以外的人命，集束彈導致俄國、烏國以至任何一國的平民死傷，那是閣下的事，誰還信美國是人權大國，誰就是傻子。