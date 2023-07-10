強詞有理：國小口氣大

「蚍蜉撼大樹，可笑不自量。」這句話送給立陶宛最合適。作為一個只有280萬人口的波羅的海小國，立陶宛外交部竟學人炮製所謂的「印太戰略」，已經夠離奇，還針對台灣問題給中國劃了一條「紅線」，揚言不許中國大陸使用武力或脅迫改變台海現狀，更是令人嘖嘖稱奇。雖然按照聯合國憲章，國家不分大小強弱，都是國際社會的平等成員，但立陶宛把手伸到印太地區，未免太不自量力吧？它何德何能給中國劃紅線？

魯迅有個著名論斷：奴才往往比主人更嚴厲。立陶宛正是如此，它自恃有美國撐腰，有北約提供安全保障，近年愈來愈囂張，既反俄又反中，而且衝在第一線，完全忘記本身有多少斤両。尤其是利用即將舉行北約峰會的主辦國身份，立陶宛更是狂得沒邊，竟以「全球領導者之一」自居，簡直笑死人。政治小丑見得多，還沒見過這種政治奇葩。

說來實在可悲，好像立陶宛這種小國，人丁單薄，國力微弱，在國際上沒有多少影響力和發言權，本應安分守己，遠離地緣政治紛爭。偏偏立陶宛政客頭腦發熱，不斷在國際上撩是鬥非，製造事端，肆意挑釁中俄兩個大國。常說自大源於自卑，立陶宛當局也許正是因為缺乏安全感，只好賣力表演，充當反俄反中爛頭蟀，以此討好美國。殊不知該國實在太小，能力有限，不管如何上竄下跳，都掀不起多大風浪，唯一效果就是為國際社會製造了不少笑話。

對中俄而言，從來沒有將立陶宛當成一回事，只是以跳樑小丑視之。對美西方而言，也並不指望立陶宛在遏制中俄方面能起多大作用，只是當成可有可無的過河小卒而已。立陶宛當局將國家命運交到別國手裏，只能進不能退，一條道走到黑，猶自鳴得意，實在不可理喻。

過去中國一直是立陶宛最重要貿易夥伴之一，立陶宛更是一帶一路沿線國家，本來形勢大好。奈何由於立陶宛的「神操作」，雙方關係冰凍，貿易持續下降，該國官員承認今年第一季度對華出口接近零。對此，立陶宛也許認為無所謂，希望能夠找到替代市場。那就祝其好運吧，既然該國對台灣情有獨鍾，不妨看看台灣到底能幫多少忙。對於中國大陸來說，多一個不多，少一個不少，立陶宛這種小小市場根本談不上甚麼經濟價值，不要也罷。