龍吟虎嘯：為美而戰的戰爭計劃

在中美國運之戰已進入前所未有的危險、嚴峻局面時，台灣2024年大選甚麼人、甚麼黨上台執政，更會由美國決定。

國民黨的侯友宜、民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲，以及盛傳會參選的台灣富商郭台銘，他們從政治取向和被控制程度來看，都是唯美國馬首是瞻，不過賴清德拋出的參選施政、立意和內容最符合美國的「心水」，最符合美國的「兩岸政策」和拜登政府打「中國牌」、「台灣牌」的系列做法，是地地道道的繼續蔡英文路線，其他參選人——侯友宜、柯文哲，目前透露的「兩岸議題」內容，多多少少有些「看不清」的模糊說法，美國人放心不下。

賴清德日前在《華爾街日報》發表文章，聲稱將推行四大支柱組成的和平計劃緩和兩岸緊張關係。第一條就是，台灣必須建立軍事震懾力，發展不對稱戰力，專注於具成本效益和機動的軍事能力，尋求擴大與盟友和夥伴在軍事訓練、部隊重建、民防和資訊分享的合作，這第一條也是賴清德和平計劃最突出、最重要的一條，亦是民進黨、蔡英文當局推行了7年多的「倚美謀獨」、「武力抗統」、根據美國的利益需要和售武台灣的政策思路，是蔡英文當局投靠美國、依附美國、聽命美國、「為美國而戰」的分裂中國的施政綱領。

所謂「綱舉目張」，目前的台灣「治理」和處理兩岸問題都是被這個綱領所提挈，一言以蔽之，民進黨、賴清德當選會根據美國的需要用武力對抗統一，消耗中國大陸。這是甚麼和平計劃？根本是戰爭計劃！賴清德這是在搬運美國五角大樓的戰略文件。

賴清德的第二條、第三條、第四條「支柱」，分別是「強化供應鏈安全」、「建立與民主國家的夥伴關係」、「推動務實一致的兩岸政策」。賴清德以為有了四條支柱，就可以實現他的「保衞台海和平計劃」，實在愚蠢之至。