坦言集：烏克蘭末路

烏克蘭總統澤連斯基在北約峰會前拜會東歐國家，游說爭取北約接納其加入為成員。可是，似乎澤連斯基因烏戰不利而狂躁，在會見保加利亞總統、聽對方說和談的機會時，竟公開譴責對方，不惜在媒體面前暴露他的狂妄和躁急，似乎歐洲各國都應為烏國及其新納粹政權作戰，對歐洲的資源財富予取予攜。

可是，無論澤連斯基怎樣狂妄，他仍不可能在北約峰會時獲批准加入北約，峰會的重心反而是瑞典能否加入；他亦不可能獲取一直要求的F16戰機，軍援還只是從美國才實際拿到，卻是殘舊武器彈藥。美國要去掉庫存來抵銷軍援撥款，例如正引起爭議的集束彈，據說庫存了20年，能用的不多。

由於歐盟的不滿，北約對烏克蘭的要求是要打一場漂亮的反攻戰。為此，烏軍不惜炸水電站大壩、水淹第聶伯河左岸俄軍防地以求進展，更試圖炸核電站以癱瘓俄軍防線。但由於未能炸核電站，反攻有寸進卻難有顯著的成績，俄軍倒可反擊，烏軍大反攻無功而還。這樣的戰局，勝算沒有，歐盟怎會加強支援，浪費本國寶貴的資源？拜登面對共和黨與輿論的懷疑，也不敢作任何冒險，軍援便只會停頓。

事實上，再輸送武器亦沒法扭轉戰局，烏軍缺的是軍力，需要久經戰陣的老兵。一年多的作戰，烏國的老兵已消耗殆盡，普京特別軍事行動的目標，是把烏克蘭去法西斯化、去軍事化，已從戰爭中差不多把烏克蘭的納粹主義和軍隊有生力量消滅掉。沒有老兵，只是新招的老弱，加上士氣衰落的僱傭兵，烏軍怎樣反攻呢？

現時的攻勢相信來自所謂北約旅，該是波蘭軍隊的喬裝參戰，或許還有美軍。但美軍中要減除黑人和西班牙裔，才可偽裝為烏克蘭軍兵。而戰場上依靠北約旅，消耗大，波蘭等可有後繼兵力？即使其他國家受制於美國要參戰，法、德等歐盟大國絕不會參戰。歐洲昇平已久，現役可用軍力極不足，怎可替代烏軍與俄軍對攻呢？餘下的只是美國在歐洲駐紮的十多萬兵力，它敢依韓戰例子，組北約聯軍攻俄嗎？不如此，烏軍戰場上必會繼續失利，歐盟各國會趁機停止軍援經援，追求烏克蘭和談。

澤連斯基與拜登可以怎樣堅持作戰呢？一個選擇是炸核電站，但損毀旁及周邊國家，將觸犯眾怒，美國便會如阿富汗戰爭那樣，被迫倉皇敗退了。