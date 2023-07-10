政情：巧遇神奇小子 田北辰秒變粉絲

當你見到偶像會唔會失晒儀態呢？大家又想像吓議員田北辰（田二少）見到偶像，會變成點樣？

田二少不嬲都鍾意打高爾夫球，咁啱出席佢個波友嘅囡囡Quisha開嘅攝影展，睇完相之後竟然咁蹺畀佢遇到偶像。邊個？咪就係6奪殘奧冠軍、外號「神奇小子」嘅蘇樺偉囉！當時田二少就好似小粉絲咁即刻捉住蘇樺偉要求合照。

蘇樺偉係田二少嘅偶像？田二少話曾經睇過一套以蘇樺偉為主題嘅電影，仲好記得電影介紹有一句話：「人生，就算輸在起跑線，但只要願意堅持，仍然可以衝線！」蘇樺偉嘅故事固之然令佢感動，亦令佢再次覺得體育呢個「舞台」真係非常重要，因為能夠發掘殘疾人士嘅無限可能之外，仲可以畀佢哋嘅才能走到觀眾面前，幫佢哋走得更遠。

波友囡囡攝影展撐殘疾 Quisha嘅攝影展就係以殘疾人士為主題，田二少話畀其中一張相吸引住，張相係一位妹妹好專心咁打高爾夫球，佢形容絕對係「有姿勢、有實際」，睇落去仲專業過佢。

田二少仲話希望今次攝影展唔單止係一個一次性嘅籌款活動，更加可以作為一個有延續性嘅平台，去喚醒更多人了解殘疾運動員嘅需要， 事關殘疾運動員需要嘅資金、資源比起健全運動員更多，但係社會同政府對佢哋嘅支援就相對少，佢相信呢個就係Quisha舉辦呢個攝影展嘅主要原因。