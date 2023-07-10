政情：中大校董會低效能 梁美芬力數3缺陷

管理無道 臨危無策 教育無方 身兼中文大學校董嘅3名議員提出嘅中大私人草案，上個月喺立法會首讀，押後二讀辯論。立法會教育事務委員會主席梁美芬喺一個網台節目中都話中大改革係一早應該做而冇做，仲大插中大校董會管理層嘅管理能力、駕馭危機能力，同埋教育年輕學生嘅能力欠奉咁話喎。

中大校董會一直畀人批評話校內校董成員過多，而校外校董成員太少，擔心咁會導致「校校相衞」。因為咁3個議員校董就提出，建議將中大校董會嘅成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，重組後嘅校董會校外成員佔大多數，與校內成員比例約為2：1，即校外成員佔23人，校內成員只有11人。

梁美芬同意要改革校董會嘅組成人數，直言中大改革一直應該做，佢話係「宋達能報告」後，好多大學都着手處理校董會嘅問題，反而中大「落後」。事實上，大學普遍都至少有50%嘅校董係校外校董成員，但係中大只有17%係校外校董成員，所以好明顯睇到「（中大）遲早會出管治問題」。

話校內校董自己人查自己人 有份提出私人草案嘅議員鄧家彪都話8間UGC院校只係差中大未做，張宇人話「應做而未做係事實」，而中大營運開支八成係公帑，所以要有足夠監管先得。

對於有意見話校董會以教職員為主，先可以保證到學術自由同院校自主。梁美芬話咁係「混淆視聽」，唔理解咩叫監督。佢話監督就係唔要自己人去查自己人，仲話除非校內校董唔當自己係中大人。如果佢哋係喺中大嘅管理架構嘅編制，甚至仲要收工資，係唔可能做到好似校外人士一樣，可以用客觀、冇偏差、冇偏袒嘅角度去實行所謂公眾期望嘅監督。佢又提到其實本身有人提出，唔應該再有校內校董，就係當時希望喺校董會內，可以聽到校內嘅意見，所以才保留部分校內校董會，行個中間位。

至於有人話中大依家國際排名同學術表現都唔錯，點解仲要改。梁美芬就批評中大管理層嘅管理能力、駕馭危機能力，同教育年輕學生能力欠奉。佢又話管理層係縱容之後就縱壞，不點名話中大之前有一個前學生會嘅會長，用粗言穢語鬧中國人，但當時校方好似唔敢鬧一句，反問如果唔係縱壞，2019年反逃犯條例修訂事件點會搞到咁大單啊。所以佢認為教小朋友，絕對唔可以只係要學業成績好。

近年香港流失咗好多海外學者，梁美芬話呢個問題係要正視，但佢以2021至2022年為例，話當年361個流失，但之後都可以補番晒，仲多咗145個。

梁美芬