目光招怨醉漢斬人妻 夫抓頭撼柱還擊同就逮

牛池灣又見斬人血案。一對中年夫婦，昨凌晨在一食肆晚膳後離去，疑因目光問題遭一名獨自買醉的男子指罵，夫婦未有理睬離店。豈料，當二人在附近與友人「吹水」時，該醉漢竟持菜刀而至斬傷女事主手指，並逃至小巴站棄刀，熱心途人將醉漢制服及報案。不過，男事主不甘妻子捱斬，狂扯醉漢的頭並撞向鐵柱。執法人員經調查，以涉嫌「傷人」拘捕兩名男子，婦人與受傷醉漢一併送院治療。

上周六晚11時許，姓游（55歲）男子與姓張（60歲）妻子，於貴池徑一食肆一樓食晚飯後離去。當時一名姓李（59歲）男子獨自在上址喝酒，並手持一把約30厘米長菜刀不斷敲枱。李疑因目光問題出言怒罵游氏夫婦，惟二人未有理會，亦無與對方接觸，直接離開食肆，並且在牛池徑附近一餐廳外與朋友交談。

醉漢逞兇後小巴站棄刀 途人制服 至昨日凌晨零時許，有人突然持菜刀走近張婦，舉刀向其猛斬，致其手指受傷浴血。醉漢逞兇後隨即逃跑至50米外的1A路線專線小巴站，順手將菜刀掉進垃圾桶內，有途人目擊行兇經過，立刻將他撳地制服兼報案。有人見妻子無辜被斬追至小巴站，即抓住李男的頭撞向小巴站的鐵柱，李男無力作出還手。

其後，執法人員接報到場，分開游男與李男了解情況。未幾救護員亦趕至，為張婦包紮傷口後，她與頭及腳部受傷的李男，由救護車送往聯合醫院治理。游男亦報稱手及腳趾擦傷，在救護車上治理後，毋須送院。人員經調查後，以涉嫌「傷人」拘捕李男及游男，人員也檢走涉案菜刀助查。據了解，游男報稱貨車司機，張婦為家庭主婦，李男則無業。

牛池灣在6月8日亦發生斬人案，一名43歲菜檔女經理，在牛池灣村沿行人隧道前往港鐵彩虹站C1出入口時，遭一名男子持菜刀斬傷手臂及大腿，她因大量出血一度昏迷。人員經追查後，於3日後拘捕一名持「行街紙」的27歲越南漢。疑犯為菜檔前員工，疑態度差被解僱，有人疑心懷怨恨犯案。