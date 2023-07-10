7月10日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月10日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
電動單車起火燒成廢鐵
葵涌電動單車被燒成廢鐵。（胡德威攝）
【本報訊】葵涌發生火警。昨日凌晨近2時30分，華星街1至17號對開天橋底，一部電動單車起火冒出濃煙，有途人目睹後報案。消防接報到場開喉撲救，迅速將火救熄，惟該電動單車已被燒成廢鐵。消防經初步調查後，相信因電動單車機件短路引致火警，事件並無可疑。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230710-0710_00176_249/電動單車起火燒成廢鐵
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc