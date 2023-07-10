電動單車起火燒成廢鐵

【本報訊】葵涌發生火警。昨日凌晨近2時30分，華星街1至17號對開天橋底，一部電動單車起火冒出濃煙，有途人目睹後報案。消防接報到場開喉撲救，迅速將火救熄，惟該電動單車已被燒成廢鐵。消防經初步調查後，相信因電動單車機件短路引致火警，事件並無可疑。