偷值百萬沉香木 一被捕一在逃

【本報訊】執法部門連同政府飛行服務隊，上周六早上在西貢的榕樹澳、嶂上及深涌一帶進行反爆竊行動。至上午約10時45分，人員於榕樹澳近魚排方向發現兩名形迹可疑中國籍男子，立刻上前截查。但二人拔足逃走，並嘗試作出激烈反抗，最終其中一人被捕，另一人則跳落山坡向魚排方向逃去無蹤。

人員在被截獲男子的背囊內檢獲20件大小不一、重約8.25公斤的沉香木材，以及手套、3支鐵銼、一把木鋸、一把未開封的柴刀等工具。同時於在逃的男子遺下的背囊內起出一批爆竊工具。其後，人員以涉嫌「盜竊」拘捕該名持雙程證的姓陸（28歲）內地男子。

另涉爆竊傷人案 人員經進一步調查後，相信被捕疑犯與在逃男子，是活躍西貢區的犯罪團夥，二人亦涉及同日兩宗發生於西貢西沙路村屋的爆竊案及一宗企圖爆竊和傷人案。爆竊案中兩名75及69歲受害人共損失約11萬元財物和現金，而企圖爆竊及傷人案，則是兩名疑犯趁夜深人靜、屋主不在家時爆竊村屋，惟被路經的51歲男村民揭破而逃走，疑犯為阻止追捕，以一把約30厘米長剪草用鉸剪擲向村民，致其額頭受傷。

被捕疑犯來自廣東省，他數日前經陸路口岸入境；在逃疑犯年約30至40歲、約1.7米高、中等身材、操帶內地口音本地話，穿深色長袖衫及長褲。涉案的沉香價值80萬至120萬元不等。